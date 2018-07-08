СМИ: В Афганистане погиб военный США

ТАСС, 8 июля. По меньшей мере один военнослужащий США был убит, два других получили ранения в результате нападения на юге Афганистана в субботу. Об этом со ссылкой на заявление миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) сообщил в воскресенье телеканал TOLOnews.

"Раненые военнослужащие находятся в стабильном состоянии, в настоящее время проходят лечение, - указывается в заявлении. - Инцидент расследуется. В соответствии с политикой министерства обороны США личность убитого в бою военнослужащего сутки будет сохраняться в тайне до завершения процедуры уведомления ближайших родственников".

Никаких подробностей происшествия, в том числе места, где произошел инцидент, не сообщается. "Дополнительная информация будет опубликована по мере необходимости", - указывается в сообщении миссии.

В Афганистане дислоцированы 15,5 тыс. американских солдат, помощь которым оказывают примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств-партнеров.