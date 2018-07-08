США надеются, что отношения с КНДР достигнут уровня их партнерства с Вьетнамом

ХАНОЙ, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что однажды их взаимоотношения с КНДР достигнут такого же высокого уровня, как нынешнее партнерство с Вьетнамом. Об этом заявил прибывший в воскресенье с визитом в Ханой госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с представителями вьетнамских деловых кругов.

По его словам, президент США Дональд Трамп верит, что Пхеньян может успешно повторить путь по нормализации отношений с Вашингтоном, проделанный Ханоем. Однако для этого руководитель КНДР Ким Чен Ын должен не упустить текущего момента, отметил Помпео.

Вьетнам и США в 1995 году официально восстановили прерванные вьетнамской войной двусторонние отношения. За истекший период Соединенные Штаты превратились в одного из крупнейших торгово-экономических партнеров и инвесторов экономики Вьетнама. Двусторонний товарооборот по итогам 2017 года превысил $51 млрд.

Визит госсекретаря США в Ханой продлится 8-9 июля. Глава американской дипломатии проведет переговоры с вице-премьером Вьетнама, министром иностранных дел Фам Бинь Минем, будет принят премьер-министром Нгуен Суан Фуком и высшим вьетнамским руководителем - генеральным секретарем ЦК правящей Компартии Нгуен Фу Чонгом. Стороны, как сообщил вьетнамский МИД, обсудят ключевые темы вьетнамско-американских отношений, вопросы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес.

Вьетнам стал первой страной в Юго-Восточной Азии, которую Помпео посещает после назначения на пост руководителя Госдепартамента.