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СМИ: силы безопасности Афганистана уничтожили ключевой опорный пункт ИГ

Международная панорама
8 июля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

За 10 дней операции военные ликвидировали 150 боевиков

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ТАСС, 8 июля. Силы безопасности Афганистана при поддержке иностранных военных уничтожили ключевой опорный пункт боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в уезде Хаска-Мина провинции Нангархар (на востоке страны). Об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLOnews.

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"Военная операция была начата 10 дней назад, в ходе нее были уничтожены 150 боевиков ИГ", - приводит телеканал заявление афганских сил. По его данным, ИГ из уничтоженного опорного пункта планировало совершение нападений в столице страны Кабуле и других частях республики. "У них [ИГ] здесь были учебные центры. На этом месте, где мы стоим, боевики ИГ пришли и обезглавили восемь сотрудников пограничной службы", - отметил в эфире TOLOnews представитель подразделения сил специального назначения армии Афганистана.

"По-прежнему три-четыре населенных пункта не зачищены от ИГ, большое число боевиков бежало на другую сторону "линии Дюранда" (де-факто афгано-пакистанская граница, не признаваемая Кабулом. - прим. ТАСС)", - указал командир местной полиции. Военная операция продолжается, поддержку афганской армии оказывает иностранная авиация, которая наносит удары по позициям боевиков.

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