Глава МВД Италии намерен добиваться запрета на высадку мигрантов с международных судов

РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини намерен добиваться от европейских партнеров согласия на закрытие итальянских портов для любых международных судов с мигрантами на борту. Об этом политик написал в своем Facebook в воскресенье.

"После того, как удалось остановить корабли неправительственных организаций, в четверг (на заседании глав МВД стран ЕС - прим. ТАСС) в Инсбруке представлю требование Италии запретить заход в порты Апеннин судов всех международных миссий, сейчас присутствующих в Средиземноморье", - написал министр. Он считает несправедливым, что многочисленные корабли оказывают помощь мигрантам, отплывающим из Ливии выходцам из африканских стран, в нейтральных водах, а высаживают их потом в Италии. Таким образом на страну ложится ответственность за их прием. Как утверждают итальянские власти, подавляющая часть прибывающих являются экономическими мигрантами и не подпадают под статус беженцев.

Прошлое итальянское правительство заключило соглашение с ливийскими властями, тем самым сократив прибытие мигрантов по морю, пришедшие к власти после мартовских парламентских выборов партии "Лига" Сальвини и "Движение "5 звезд" заняли жесткую позицию в отношении нелегалов, пообещав выдворить тех, что уже находятся в Италии, и не пускать новых. В ходе последнего саммита ЕС Риму удалось добиться фактического признания легитимными действия по недопуску кораблей НПО с мигрантами в свои порты.

Сейчас в водах Средиземноморья действуют несколько международных миссий, включая миссию ЕС и агентства по охране границ Frontex, в состав которых входят военные корабли. Кроме того, оказывать помощь терпящим бедствие мигрантам могут находящиеся поблизости торговые суда под разными флагами.

Рим одновременно активно работает с Ливией над созданием центров промежуточного приема, в которых будут рассматриваться первичные обращения за убежищем в Европе. В минувшую субботу в Ливии побывал глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланезии. В понедельник в Риме он будет принимать спецпосланника генсека ООН по Ливии Гасана Саламе.

Многие итальянцы поддерживают действия Сальвини и его миграционную политику. Однако некоторые политики левого толка, журналисты, деятели культуры осуждают "негуманное отношение к человеческой жизни". В субботу противники миграционной политики Маттео Сальвини провели акцию "Красная майка" в знак солидарности с теми, кто ищет спасения в Европе.