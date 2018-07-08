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AFP: французская юстиция удержала €2 млн с госдотаций партии Марин Ле Пен

Международная панорама
8 июля, 17:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 8, июля. /ТАСС

Ранее суд ЕС признал лидера партии "Национальное объединение" виновной в растрате средств Европарламента на фиктивное трудоустройство ее помощников

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ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Судебные следователи суда Парижа приняли решение удержать €2 млн из того фонда государственных дотаций, которые партия "Национальное объединение" (в прошлом - "Национальный фронт") должна была получить в соответствии с законом о финансировании политических организаций Франции. Как сообщило в воскресенье агентство France Presse (AFP), на такой шаг следователи пошли в связи с тем, что ранее Суд Евросоюза признал лидера партии Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента (ЕП) на фиктивное трудоустройство ее помощников и обязал ее вернуть Европарламенту €320 тыс.

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Годовая госдотация "Национальному объединению" равна €2,5 млн

Марин Ле Пен немедленно прореагировала в воскресенье на действия французской юстиции, заявив, как сообщил телеканал BFM-TV, что "подобное стремление убить самую главную оппозиционную партию Франции является беспрецедентным попранием демократии". В интервью AFP она подчеркнула, что "Национальное объединение" "не сможет более заниматься какой-либо политической деятельностью" и "погибнет уже в конце августа". Расследование в отношении партии и ее представителей Ле Пен считает "судебным псевдоделом".

В официальном заявлении самой партии подчеркивается, что данная мера рассматривается ею как "попытка уничтожить ее". Как считает видный деятель партии, евродепутат Брюно Гольдниш, "речь идет о финансовом удушении организации" и "конфискации ее средств без должного на то основания".

Давнее дело

Теперь у "Национального объединения" есть 10 дней, чтобы подать апелляцию. Следствие по данным делам ведется с 2015 года, причем выявленное число фиктивных рабочих мест приближается к четырем десяткам. Согласно ряду неофициальных подсчетов, в результате подобных противоправных действий в период с 2012 года по 2017 год включительно ЕП понес убытки, приближающиеся к €5 млн.

Расследование было начато по жалобе со стороны руководства Европарламента, которое заподозрило сотрудников французской правой партии в нецелевом использовании средств из бюджета Евросоюза.

Администрация утверждала, что, будучи оформленными на работу в качестве помощников евродепутатов в Страсбурге, активисты "Национального фронта" сохранили свои обязанности в центральном аппарате "Национального фронта". В целом расследование о создании фиктивных рабочих мест помощников депутатов Европарламента касается 17 представителей "Нацфронта", являющихся или являвшихся в прошлом евродепутатами.

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