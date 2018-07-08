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Постпред США при НАТО считает, что РФ хочет дестабилизировать альянс

Международная панорама
8 июля, 17:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

Кей Бейли Хатчисон убеждена, что Москва собирается "переманить на свою сторону" Турцию и других американских партнеров

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон выступила в воскресенье с утверждением, что Россия желает дестабилизировать Североатлантический альянс. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News.

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"Они (Россия) хотят дестабилизировать сильнейший оборонный альянс в мировой истории, которым является НАТО", - утверждала Хатчисон. "Каждое усилие, которое мы можем предпринять и которое направлено на усиление нашего альянса и партнеров, очень полезно, продуктивно и необходимо", - добавила она.

Хатчисон, в частности, убеждена, что Москва хочет "переманить на свою сторону" Турцию и "многих других" партнеров США по НАТО. Постпред в связи с этим вновь отметила, что НАТО "выступает крайне против" приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

По ее словам, президент США Дональд Трамп уже не раз поднимал этот вопрос на переговорах со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. "Это окажет [негативное] влияние и помешает возможностям наших сил НАТО в Турции", - отметила Хатчисон, добавив, что страны альянса пытаются убедить Анкару не размещать на своей территории российские ЗРС.

Постпред США также в очередной раскритиковала Россию за некую "враждебную" деятельность, в том числе на Украине, утверждав к тому же, что присоединение Крыма к РФ было "незаконным". "Украина очень сильно старается быть сильным и суверенным государством, и НАТО привержена тому, чтобы помогать им в этом с помощью реформ, которых они добиваются", - сказала Хатчисон.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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