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Адвокат Трампа заявил, что президент США не может не встретиться с Путиным

Международная панорама
8 июля, 19:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

Как отметил Рудольф Джулиани, у американского президента нет выбора, так как ему нужно работать с руководством одной из самых могущественных стран мира

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Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани

© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в любом случае должен провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку у американского лидера просто нет другого выбора. Такое мнение высказал в воскресенье адвокат американского президента Рудольф Джулиани.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Он [Трамп] должен сесть [за стол переговоров] с Владимиром Путиным", - отметил Джулиани в интервью телеканалу NBC. Юрист отвечал на вопрос, готов ли он как адвокат, представляющий интересы Трампа в деле о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, рекомендовать президенту США встретиться с российским президентом.

"Владимир Путин руководит одной из самых могущественных стран в мире, располагает, возможно, вторым или третьим по величине ядерным арсеналом", - сказал адвокат. Как он отметил, президент РФ "продемонстрировал желание вести переговоры".

По мнению Джулиани, у Трампа в таком случае просто "нет выбора", кроме как сесть за стол переговоров с главой российского государства. "Я думаю, это знак того, насколько президент [Трамп] уверен в том, что он не совершил ничего неправильного", - указал адвокат, имея в виду утверждения о якобы имевшем место сговоре помощников Трампа с Москвой.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Президент США ранее заявлял, что "с нетерпением ждет" встречи со своим российским коллегой.

С мая 2017 года расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он уже предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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