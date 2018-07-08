Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред США в НАТО: Вашингтон хотел бы видеть Москву своим союзником и торговым партнером

Международная панорама
8 июля, 21:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июля. /ТАСС

Кей Бейли Хатчисон отметила, что альянс проводят встречи с российским лидером, а также поддерживает контакты на военном уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа нацелена на то, чтобы наладить отношения с Россией. Об этом заявила в воскресенье постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мы [США] хотели бы, чтобы Россия была союзником и торговым партнером. Однако в настоящее время в отношении России действуют санкции, которые мы ввели за злонамеренную деятельность и попытки внести раскол в НАТО. Я думаю, что президент Трамп призовет [президента РФ] Владимира Путина [на саммите в Хельсинки] к изменению их [РФ] поведения", - отметила Хатчисон в интервью телекомпании CBS.

США "должны вести диалог с Владимиром Путиным", выразила убеждение постпред.

По ее словам, Североатлантический альянс, "несмотря на злонамеренную деятельность России, ведет с ней диалог". "У нас есть Совет Россия - НАТО, где посол из России встречается с послами из стран - членов НАТО. Многие из лидеров стран нашего альянса проводят встречи с Путиным, европейцы это делают. Мы поддерживаем контакты на военном уровне, говорим с российским начальником Генерального штаба", - продолжила Хатчисон.

"Все это для того, чтобы не допустить эскалации враждебности", - подчеркнула постпред.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
5
Захарова назвала бредом сообщения британской газеты о встречах посла РФ и спонсора Brexit
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Женская сборная России впервые в истории завоевала Кубок Европы по пляжному футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!