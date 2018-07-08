Постпред США в НАТО: Вашингтон хотел бы видеть Москву своим союзником и торговым партнером

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа нацелена на то, чтобы наладить отношения с Россией. Об этом заявила в воскресенье постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мы [США] хотели бы, чтобы Россия была союзником и торговым партнером. Однако в настоящее время в отношении России действуют санкции, которые мы ввели за злонамеренную деятельность и попытки внести раскол в НАТО. Я думаю, что президент Трамп призовет [президента РФ] Владимира Путина [на саммите в Хельсинки] к изменению их [РФ] поведения", - отметила Хатчисон в интервью телекомпании CBS.

США "должны вести диалог с Владимиром Путиным", выразила убеждение постпред.

По ее словам, Североатлантический альянс, "несмотря на злонамеренную деятельность России, ведет с ней диалог". "У нас есть Совет Россия - НАТО, где посол из России встречается с послами из стран - членов НАТО. Многие из лидеров стран нашего альянса проводят встречи с Путиным, европейцы это делают. Мы поддерживаем контакты на военном уровне, говорим с российским начальником Генерального штаба", - продолжила Хатчисон.

"Все это для того, чтобы не допустить эскалации враждебности", - подчеркнула постпред.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.