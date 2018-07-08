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Сенатор Грэм считает, что США не должны заключать на саммите с РФ соглашений по Сирии

Международная панорама
8 июля, 21:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

По словам Линдси Грэма, нельзя предоставлять России возможность "заниматься американо-израильскими интересами"

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) считает, что президент США Дональд Трамп не должен заключать с РФ договоренностей по Сирии в ходе его ожидающейся встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Такое мнение сенатор высказал в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин и Трамп могут по итогам саммита в Хельсинки, который состоится 16 июля, заключить договоренности о выводе войск Ирана из Сирии, на чем настаивают США и Израиль. Отвечая на вопрос, следует ли Трампу заключать подобное соглашение, Грэм ответил отрицательно.

"Учитывая поведение России, абсолютно нет", - сказал он. По словам сенатора, нельзя предоставлять России возможность "заниматься американо-израильскими интересами". "Я не доверяю русским в плане осуществления любого соглашения, если оно затрагивает иранцев", - указал он.

Сенатор также вновь утверждал, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США и "все еще пытается подорвать избирательный процесс 2018 года", то есть промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. В связи с этим Грэм считает, что Трамп во время саммита в Хельсинки должен поднять этот вопрос. Как утверждал законодатель, в случае если президент РФ будет отрицать "вмешательство", Трамп не должен принимать на веру его слова, отвергнуть их и "бросить вызов".

Грэм в интервью также коснулся ситуации с КНДР, которая по итогам визита в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео распространила критическое заявление, выразив сожаление в связи с позицией Вашингтона на переговорах о денуклеаризации. По мнению сенатора, за переменой в поведении КНДР якобы может стоять Китай.

"Я вижу руку Китая за всем этим", - указал он, напомнив, что у США и КНР имеются серьезные разногласия по поводу двусторонней торговли. "Если бы я был на месте президента Трампа, я бы не позволил Китаю использовать Северную Корею, чтобы ослабить мою позицию по торговым спорам", - сказал сенатор. По словам Грэма, для него "нет сомнений в том, что Китай пытается заставить северокорейцев отступить" от достигнутых с США договоренностей и использует свое влияние на Пхеньян в качестве рычага для урегулирования с Вашингтоном собственных торговых споров.

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Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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