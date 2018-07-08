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Постпред США в НАТО считает, что торговые споры Вашингтона и Брюсселя не затронули альянс

Международная панорама
8 июля, 23:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июля. /ТАСС

Как указала Кей Бейли Хатчисон, она не ожидает, что на саммите НАТО союзники коснутся темы пошлин

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ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Торговые споры между США и Европейским союзом, вызванные введенными администрацией президента Дональда Трампа импортными пошлинами на сталь и алюминий из Европы, не привели к разладу среди членов НАТО. Об этом заявила в воскресенье постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон.

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"Я могу сказать, что все эти разногласия с союзниками, которые проявились на саммите "семерки" (состоялся 8-9 июня в Канаде - прим. ТАСС), все эти переговоры с ними по пошлинам никак не отразились на деятельности НАТО. Наши дипломаты - профессионалы, и они сосредоточены на вопросах, имеющих отношение к НАТО. По этим вопросам у нас на 100% единая позиция", - отметила она в интервью телеканалу Fox News.

Как указала Хатчисон, она не ожидает, что на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите НАТО, в котором примет участие Трамп, союзники затронут тему пошлин.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. В ответ 22 июня ЕС принял торговые контрмеры в отношении обширного списка американской металлургической, аграрной, химической продукции. Общий объем данного американского экспорта в Европу составляет около 2,8 млрд евро в год.

Вашингтон уже приступил к изучению возможности введения пошлин на очередную группу товаров из ЕС, включающую, в частности, автомобили. Брюссель в свою очередь предупредил, что его ответные действия - это только начало программы контрмер, которая будет реализована в полном объеме, если США не откажутся от своих пошлин. Трамп уже несколько раз заявлял, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками.

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