В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские военные отказались комментировать сообщения зарубежных СМИ о нанесении еврейским государством удара в провинции Хомс в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил в воскресенье по телефону на соответствующий запрос корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как сообщило ранее агентство SANA, израильские ВВС нанесли в воскресенье удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. По его данным, системам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство.