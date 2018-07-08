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В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии

Международная панорама
8 июля, 23:45 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Ранее агентство SANA сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские военные отказались комментировать сообщения зарубежных СМИ о нанесении еврейским государством удара в провинции Хомс в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил в воскресенье по телефону на соответствующий запрос корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как сообщило ранее агентство SANA, израильские ВВС нанесли в воскресенье удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. По его данным, системам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство.

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