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Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери

Международная панорама
8 июля, 23:47 дата обновления: 9 июля, 0:08 UTC+3

Британку Дон Стерджес вместе с ее спутником госпитализировали 30 июня в критическом состоянии

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© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 9 июля. Женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери (графство Уилтшир), скончалась в воскресенье в больнице. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

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"Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице, - говорится в заявлении. - Она была официальна опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона".

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогда Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к этому.

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