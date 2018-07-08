Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери

ТАСС, 9 июля. Женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери (графство Уилтшир), скончалась в воскресенье в больнице. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

"Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице, - говорится в заявлении. - Она была официальна опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона".

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогда Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к этому.