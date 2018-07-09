Эрдоган принесет присягу и официально вступит в должность президента Турции

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Церемония приведения к присяге президента Турции Тайипа Эрдогана, который одержал победу на выборах 24 июня, пройдет в понедельник в Анкаре.

Как сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, в 16:30 по местному времени (совпадает с мск) президент Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Затем, согласно традиции, он отправится в Аныткабир - мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где оставит памятную запись в книге почетных гостей.

После этого в 18:00 в президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской, вслед за чем будет устроен торжественный ужин, на котором будут присутствовать лидеры более двадцати стран. Российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Также в Анкару прибудут лидеры и главы кабинетов министров Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Гвинеи, Грузии, Замбии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Пакистана, Сомали и Украины.

Новая форма правления

В понедельник форма правления в Турции сменится с парламентской на президентскую, а глава государства получит право самостоятельно и без обязательного одобрения парламента формировать кабинет министров, назначать неограниченное число вице-президентов, будет отвечать за подготовку бюджета. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента. Процесс трансформации власти поддержали граждане республики на референдуме в апреле прошлого года. За переход к президентской системе правления тогда проголосовал 51% из них.

По словам самого Эрдогана, такие изменения позволят значительно улучшить работу турецкого правительства. "Мы ускоряем функционирование государственного аппарата и создаем условия для его более эффективной работы при помощи упразднения институтов, которые исполняют одинаковые обязанности", - заявил президент 6 июля в Анкаре.

Кабинет министров

Ожидается, что в понедельник в 21:00 Тайип Эрдоган также объявит состав нового кабинета министров. Впервые в истории Турции это сделает не премьер-министр, а президент республики, так как после выборов в силу вступают конституционные изменения, принятые на референдуме. В начале июля Анатолийское агентство писало о том, что число министров в правительстве сократится с 21 до 16 благодаря объединению ряда министерств.

В ходе выступления 6 июля в Анкаре турецкий лидер также рассказал, что министерский портфель могут получить не только депутаты возглавляемой им Партии справедливости и развития. "Мы собираем кабинет министров не из одной партии, а таким образом, чтобы у правительства была возможность смотреть объективно на вещи", - подчеркнул Эрдоган.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что министерский портфель могут получить не только члены Партии справедливости и развития, но и депутаты Партии националистического движения (ПНД). По данным агентства, такой шаг может быть принят в качестве благодарности Эрдогана лидеру ПНД Девлету Бахчели, который согласился сформировать предвыборный альянс для участия в парламентских выборах. Проправительственный "Народный альянс" суммарно имеет большинство мест в парламенте.

Результаты выборов

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов. Его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии (НРП), набрал 30,64% голосов.

На парламентских выборах возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития получила 42,56%, основная оппозиционная НРП набрала 22,65%, прокурдская Партия демократии народов заручилась поддержкой 11,7% избирателей, ПНД получила 11,1%, а Хорошая партия - 9,96% голосов.

Политическим организациям было необходимо преодолеть на выборах в парламент электоральный барьер в 10%. Хорошая партия прошла в парламент, поскольку шла на выборы в составе альянса с НРП.