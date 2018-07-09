Президент Франции выступит на конгрессе парламента в Версале

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит в понедельник во второй половине дня перед членами Национального собрания и Сената республики. Обе палаты, как сообщили в Елисейском дворце, созваны для этой встречи с главой государства на конгресс в Версале.

Французский лидер обратится к законодателям ровно год спустя после своего первого выступления на парламентском конгрессе, которое состоялось в июле 2017 года. "Президент напомнит о том, что сделано с тех пор, и остановится на перспективах, - сказал журналистам официальный представитель администрации главы государства Брюно Роже-Пети. - Речь пойдет о том, что уже изменилось и что еще предстоит изменить".

Макрон начал готовиться к выступлению еще несколько недель назад, провел серию консультаций с политиками. Над финальной версией речи он, однако, работал один, без участия помощников, в минувший уик-энд в своей загородной резиденции "Лантерн".

В поддержку реформ

Ожидается, что в Версале могут собраться в общей сложности около 900 законодателей. Как стало известно, в заседании решили не участвовать избранники левого оппозиционного движения "Неподчинившаяся Франция", возглавляемого бывшим кандидатом в президенты Жан-Люком Меланшоном, и небольшая часть правоцентристской партии "Республиканцы", также находящейся в оппозиции к действующей власти.

По мнению политических аналитиков, выступление призвано мобилизовать избирателей в поддержку реформ. Согласно последним рейтингам, политику Макрона одобряют сейчас более трети избирателей. По данным исследовательской службы Ipsos, курс власти поддерживает почти половина электората правых, чуть более трети избирателей социалистов. Он также пользуется полным одобрением пропрезидентского движения "Республика на марше". Как отмечает газета Le Monde, это значительно больше, чем было после первого года правления у его предшественника, социалиста Франсуа Олланда, и примерно столько же, что и у правоцентриста Николя Саркози.

Особенность конституции

Две ветви французской власти, напоминают историки, не могут встречаться в Париже. Вот уже полтора столетия во Франции действует запрет на посещение главой республики ее парламента. Введен он был еще в XIX веке при президенте Адольфе Тьере, правившем с 1871 по 1877 год.

Уверенный, что "никогда не ошибается", основатель III Республики конфликтовал с парламентским большинством, которое составляли монархисты. В разгар споров депутаты и сенаторы первыми потеряли терпение, постановив, что Тьер не может больше появляться в стенах парламента. В июле 1875 года они оформили это законом: "Президент Республики общается с палатами посредством посланий, которые зачитываются с трибуны министром".

Менялись эпохи, а запись оставалась. Последующие конституции поручали спикеру Национального собрания зачитывать президентские послания и не проводить голосования, поскольку глава государства не подотчетен парламенту. Среди посланий - несмотря на эти ограничения - были и судьбоносные. Так, в мае 1958 года во время алжирского кризиса президент Рене Коти информировал парламент о намерении поручить генералу Шарлю де Голлю сформировать кабинет и пригрозил подать в отставку, если законодатели воспротивятся инициативе.

В новую эпоху

Но и с основанием современной политической системы в образе V Республики запрет на посещение парламента для первого среди французов так и не сняли. Де Голль пытался исправить анахронизм, но левая оппозиция настояла на прерогативах законодателей.

Не изменилась ситуация и в правление его преемников - Жоржа Помпиду, Валери Жискар д'Эстена, Франсуа Миттерана, Жака Ширака. Сдвиг в пользу исполнительной власти обеспечил Николя Саркози, управлявший Францией с 2007 по 2012 год. Потребовав в избирательной кампании 2007 года модернизации институтов власти, он призвал предоставить главе государства возможность личного общения с парламентариями. Год спустя предложение стало законом: глава государства может выступать перед парламентом, собравшимся на конгресс.

Решение, правда, оказалось паллиативом. Конгресс - совместное заседание палат - традиционно собирается не в Париже, а в Версале. После президентской речи возможна дискуссия, но без участия главы государства и без голосования в финале. Французские аналитики не исключают, однако, что начатые президентом Макроном реформы конституции позволят найти для взаимоотношений двух ветвей власти новую формулу.