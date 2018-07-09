Sky: Мэй шокирована известием о смерти женщины, пострадавшей в Эймсбери

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что "потрясена и шокирована" смертью Дон Стерджес - 44-летней женщины, пострадавшей при отравлении в городе Эймсбери. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News, добавивший, что глава правительства уже направила соболезнования семье покойной.

"Полиция и сотрудники служб безопасности безотлагательно занимаются установлением фактов этого инцидента, который теперь расследуется как убийство", - приводит слова премьера другой источник - агентство Press Association. "Правительство, - отметила Мэй, - стремится обеспечить полную поддержку местному населению по мере того, как оно занимается этой трагедией".

О том, что Стерджес скончалась в больнице, вечером в воскресенье информировал Скотленд-Ярд, сообщивший о том, что следователи открыли дело об убийстве.

44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.