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Трамп: Иран прекратил провокации против кораблей ВМС США в Персидском заливе

Международная панорама
9 июля, 0:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, июля. /ТАСС

Ранее в Пентагоне заявили, что небезопасные сближения иранских судов и катеров с американскими кораблями в нарушение правил международного судоходства прекратились в конце прошлого лета

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ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Иран в текущем году не совершил ни одной провокации против кораблей ВМС США в Персидском заливе. Это отметил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

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"Иранские провокации в отношении боевых кораблей США. В 2015 году - 22 случая, в 2016 году - 36, в 2017 году - 14, в 2018 году - 0", - написал он в Twitter.

При этом Трамп указал, что приводит данные ВМС США.

Как ранее сообщил Пентагон, небезопасные сближения иранских судов и катеров с американскими кораблями в нарушение правил международного судоходства прекратились в конце лета 2017 года. Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел тогда выразил мнение, что это связано с жесткой позицией США, настаивающих на недопустимости подобных действий.

Один из таких инцидентов произошел 25 июля 2017 года. По версии СЕНТКОМ, иранский патрульный катер нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море, опасно сблизившись с американским кораблем в Персидском заливе. Иранцы не отвечали на попытки установить с ними радиосвязь и проигнорировали сигнальные ракеты. В связи с этим кораблю США пришлось произвести два предупредительных выстрела в воздух, что было расценено Тегераном как провокация.

Трамп не раз выступал в поддержку решительных действий американских кораблей в случае, если Иран попытается ограничить свободу навигации в международных водах.

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