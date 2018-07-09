Юристы Трампа требуют от Мюллера доказать непредвзятость расследования о РФ

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа требуют, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемый сговор между помощниками американского лидера и РФ, предоставил доказательства того, что для проведения разбирательства есть законные основания. В противном случае Трамп может отказаться давать показания по данному делу, сообщил в воскресенье его адвокат Рудольф Джулиани.

Как он отметил в интервью телеканалу NBC, команда юристов главы Белого дома не рекомендовала президенту встречаться с Мюллером до тех пор, пока аппарат спецпрокурора не предоставит доказательств того, что "для этого расследования существуют какие-либо основания". "Мы не просим их продемонстрировать, что он [Трамп] совершил преступление, потому что такого, конечно же, не было", - указал адвокат. По его словам, юристы просят подтвердить, "существует ли фактологическая основа" для данного дела, или же оно является не чем иным, как "охотой на ведьм".

Джулиани подчеркнул, что сам Трамп готов дать показания, так как он знает, что "не совершал ничего неправильного". "Нам приходится сдерживать его", - отметил адвокат. По его словам, все расследование кажется "очень сомнительным", есть опасения, что следователи, добиваясь встречи с Трампом, пытаются загнать президента "в ловушку", чтобы намеренно поймать его на даче якобы ложных показаний.

Говоря про Мюллера, Джулиани сказал, что он не считает его самого коррумпированным, однако в аппарате спецпрокурора его "практически повсеместно окружают предвзятые люди". "Наше твердое убеждение заключается в том, что президент не совершал никаких правонарушений", - подчеркнул адвокат. "Среди всех утечек, имеющих место, не было ни одной, которая свидетельствовала бы о том, что президент вступил в сговор с кем-то в России", - добавил он.

При этом, отвечая в воскресенье в интервью телеканалу АВС на вопрос о том, решила ли юридическая команда Трампа, что президент не будет давать показания Мюллеру, Джулиани сказал: "Пока нет". "Мы близки к тому, чтобы определить это", - подчеркнул он. Адвокат добавил, что, если спецпрокурор решит вызвать президента на допрос повесткой, то защита Трампа сможет доказать юридическую несостоятельность такого требования.

Интерес Мюллера к Трампу

Трамп и его адвокаты ранее неоднократно меняли свою позицию относительно возможности встречи Трампа и Мюллера. В мае Трамп заявил, что был бы готов ответить на вопросы спецпрокурора, если тот будет относиться к нему справедливо. В конце апреля газета The New York Times опубликовала список из более чем 40 вопросов, которые спецпрокурор хотел бы задать президенту. Они касались широкого круга тем, в том числе деятельности лиц из окружения Трампа во время предвыборной гонки и после инаугурации.

В мае 2017 года Мюллер приступил к расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские президентские выборы. На данный момент он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.