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Мэй с сожалением восприняла отставку министра по вопросам Brexit

Международная панорама
9 июля, 5:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июля. /ТАСС

По словам Дэвида Дэвиса, такая должность предполагает, что ее должен занимать политик, который с энтузиазмом верит в правоту подхода премьер-министра к переговорам с Брюсселем

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ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с сожалением отнеслась к отставке министра по вопросам выхода из Евросоюза Дэвида Дэвиса и не согласилась с его доводами о согласованном в пятницу кабмином плане дальнейшего развития отношений с ЕС после Brexit. Такие слова премьера содержатся в ее письме теперь уже бывшему министру, фотокопию которого привел в Twitter ведущий политобозреватель телеканала Sky News Фейсал Ислам.

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Поблагодарив в письме Дэвиса за проделанную работу на министерском посту, премьер подчеркнула: "Я не согласна с вашей характеристикой той политики, которую мы согласовали на заседании кабинета министров в пятницу. Парламент решит, поддерживать или нет соглашение, по которому правительство ведет переговоры, но эта сделка [с ЕС об условиях Brexit], вне всяких сомнений, будет означать возвращение полномочий от Брюсселя к Соединенному Королевству. Непосредственное действие законодательства ЕС завершится, когда мы покинем ЕС", - констатировала глава правительства.

В письме, в котором Дэвис ранее известил Мэй об отставке, он дал понять, что "неизбежным последствием предлагаемой политики" правительства тори будет иллюзорность контроля со стороны британского парламента над итоговым соглашением с ЕС. "Как я сказал на заседании кабинета министров, политика "единого свода правил" вручает контроль над большими секторами нашей экономики Евросоюзу и ни в каком реальном смысле, конечно же, не возвращает контроль над нашим законодательством. Меня также не убедили, что наш подход к ведению переговоров не приведет лишь к дальнейшим требованиям уступок", - отметил экс-министр.

По словам Дэвиса, должность главы министерства по вопросам Brexit предполагает, что ее должен занимать политик, который с энтузиазмом верит в правоту подхода премьер-министра к переговорам с Брюсселем, а не тот, кто является "всего лишь навсего неохотно относящимся к работе призывником".

Письмо Дэвиса и ответ Мэй стали официальным подтверждением уже состоявшегося ухода ключевого министра с поста.

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Мэй, Тереза
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