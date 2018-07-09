СМИ: власти КНР запретили китайским СМИ выступать с резкой критикой Трампа

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китайское правительство направило национальным СМИ распоряжение, согласно которому они не должны выступать с резкой критикой американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

"[Власти] попросили не прибегать к агрессивным выражениям по отношению к Трампу", - приводит издание слова источника.

Авторы статьи отмечают, что, несмотря на критику торговой политики Белого дома, журналисты КНР продолжают воздерживаться от негативных высказываний, касающихся лидера Соединенных Штатов и его ближайшего окружения. "Судя по всему, тем самым китайская сторона стремится избежать эскалации напряженности во взаимоотношениях с Трампом и осложнения переговорного процесса", - пишут обозреватели газеты.

Как заметил эксперт по дипломатии Китая из Мельбурнского университета (Австралия) Соу Кеат Ток, которого цитирует издание, усиливающиеся торгово-экономические трения между Пекином и Вашингтоном протекают без взаимных выпадов лидеров двух стран. "Вопрос сдерживания СМИ [в высказываниях] очень важен, во избежание того, чтобы отдельные энтузиасты не упомянули Трампа [в негативном ключе] в своих материалах. Это означает, что выпады в его адрес не должны носить личностный характер, быть в рамках, обозначенных государственной политической линией", - резюмировал он.

На прошлой неделе США ввели 25%-ые пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, стоимостью $34 млрд. В ближайшее время американские власти планируют наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью $16 млрд. Такие шаги Белый дом предпринял с целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР, составляющего, по словам Трампа, около $500 млрд. Эти протекционистские меры вызвали негативную реакцию китайского правительства, которое, несмотря на общую тенденцию усиления открытости Китая по отношению ко всему миру, объявило о намерении дать адекватный ответ Вашингтону путем введения аналогичных пошлин.