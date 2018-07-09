Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки

ТАСС, 9 июля. Газета Politico представила в воскресенье попавший в ее распоряжение список делегации США на встрече президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

По информации издания, в состав делегации войдет бывший президент новостного телеканала Fox News Билл Шайн, назначенный 5 июля заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. В финскую столицу вместе с Дональдом и Меланией Трамп также отправятся руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино и другие. Эти лица будут сопровождать американского президента не только в Хельсинки, но и на других остановках его европейского турне.

Старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер и дочь президента Иванка, ранее часто сопровождавшие его в зарубежных поездках, в Хельсинки не поедут, отмечает Politico.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.