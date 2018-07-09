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Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки

Международная панорама
9 июля, 6:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В Финляндию вместе с Трампом также отправятся помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и другие

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Jorge Silva/Pool Photo via AP

ТАСС, 9 июля. Газета Politico представила в воскресенье попавший в ее распоряжение список делегации США на встрече президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

По информации издания, в состав делегации войдет бывший президент новостного телеканала Fox News Билл Шайн, назначенный 5 июля заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. В финскую столицу вместе с Дональдом и Меланией Трамп также отправятся руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино и другие. Эти лица будут сопровождать американского президента не только в Хельсинки, но и на других остановках его европейского турне.

Старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер и дочь президента Иванка, ранее часто сопровождавшие его в зарубежных поездках, в Хельсинки не поедут, отмечает Politico.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Болтон, Джон Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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