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СМИ: Абэ может отложить поездку в Европу и Африку из-за ситуации с ливнями в Японии

Международная панорама
9 июля, 7:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, июля. /ТАСС

Изначально зарубежное турне главы японского правительства было назначено на 11-18 июля

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ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить поездку в страны Европы и Африки, которая запланирована на эту неделю, из-за сложной ситуации с ливневыми дождями в стране, жертвами которых стали уже более 100 человек. Об этом в понедельник сообщило общественное телевидение NHK.

По его сведениям, в настоящее время премьер рассматривает возможность отложить запланированные поездки в Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет. Изначально зарубежное турне главы японского правительства было назначено на 11-18 июля.

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

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Абэ, Синдзо
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Япония Египет Бельгия Франция Саудовская Аравия
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