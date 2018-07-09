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Делегация Южной Кореи прибыла в КНДР для подготовки встречи разделенных семей

Международная панорама
9 июля, 8:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Мероприятие запланировано на 20-26 августа

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ТАСС, 9 июля. Делегация Южной Кореи прибыла в понедельник в КНДР для проведения подготовки к встрече семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. Мероприятие должно состояться 20-26 августа. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что делегация в составе 22 человек, в которую также вошли члены южнокорейского отделения Международного комитета Красного Креста, прибыли на горный курорт Кымгансан, где и должна состояться встреча членов разделенных семей. Вошли в группу и южнокорейские рабочие, которые будут помогать в ремонте и восстановлении соответствующей инфраструктуры в Кымгансане.

В Южной Корее насчитывается около 57 тыс. человек, которые во время Корейской войны оказались разлучены со своими близкими, оставшимися в северной части полуострова. Многие из них не видели близких с 1953 года.

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