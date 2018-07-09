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Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

Международная панорама
9 июля, 8:46 дата обновления: 9 июля, 9:08 UTC+3

Ограничения останутся в силе до 31 января 2019 года

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© EFE/JULIEN WARNAND

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев экономических санкций против России в понедельник вступило в силу.

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Об этом говорится в официальном журнале ЕС, где и опубликовано данное решение.

"5 июля 2018 года Совет [ЕС] продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года. Решение вступает в силу с момента публикации 9 июля", - говорится в документе.

В нем поясняется, что это решение последовало после саммита ЕС, на котором "лидеры Франции и Германии проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений". Великобритания после "дела Скрипаля" предлагала перейти к механизму продления санкций против России на год вместо полугода, однако это предложение не встретило никакой поддержки в Совете ЕС.

Санкции против РФ

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции, которые были продлены данным решением, включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Меры включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.

Помимо экономических санкций действуют еще два независимых санкционных пакета по Украине. Во-первых, это индивидуальные ограничительные меры: запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Срок действия данного пакета - до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

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