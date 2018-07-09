Марин Ле Пен заявила, что ее партия в августе может закрыться из-за ареста средств

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Французская оппозиционная партия "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") уже в августе этого года может прекратить свое существование из-за решения французского суда наложить арест на госдотации, выделяемые на партийную работу. Об этом заявила в понедельник лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен, выступая в эфире телеканала BFM.

Как сообщило в воскресенье Agence France-Presse, на такой шаг французская юстиция пошла в связи с тем, что ранее Суд Евросоюза признал лидера партии Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента (ЕП) на фиктивное трудоустройство ее помощников и обязал ее вернуть Европарламенту €320 тыс. Годовая госдотация "Национальному объединению" равна €2,5 млн.