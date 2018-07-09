Источник: все лидеры стран НАТО могут принять участие в саммите альянса

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Участие лидеров всех 29 стран - участниц НАТО ожидается на предстоящем саммите альянса, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Об этом сообщил в понедельник журналистам источник в правительстве ФРГ.

"Мы ожидаем участия всех лидеров, то есть глав государств и правительств всех 29 стран - членов НАТО", - отметили в кабмине. В правительстве ФРГ сообщили, что участники встречи намерены, в частности, подвести итоги реализации мер, согласованных на саммите НАТО в Уэльсе, и принять "конкретные решения" по ряду вопросов, касающихся укрепления обороноспособности альянса.

В правительстве ФРГ пока не могут сказать, состоится ли двусторонняя встреча канцлера Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите. "Сейчас я не могу ничего сказать о возможности проведения такой встречи", - отметил источник.

В Берлине констатировали, что в свете изменившейся с 2014 года ситуации с безопасностью в мире странам альянса "удалось остановить сокращение военных расходов".