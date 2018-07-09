Оппозиционеры перекрыли главный бульвар Кишинева

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Главный бульвар Кишинева в понедельник утром был заблокирован примерно на 10 минут в ходе протестов оппозиции, которые не стихают после решения аннулировать итоги выборов мэра столицы, прошедших в июне.

В акции принимали участие около сотни человек, которые скандировали "Долой мафию", "Долой диктатуру", "Полиция с нами". Ее организаторами выступили "Платформа Достоинство и Правда" и Партия действия и солидарности, объявившие ранее о создании Движения национального сопротивления.

Акция началась у здания МВД, где оппозиция призвала правоохранителей встать на их сторону. "Не надо защищать этого диктатора (главу контролирующей парламент Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка - прим. ТАСС), пришло время встать на защиту народа", - отметил перед собравшимися лидер "Платформы Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе.

Затем демонстранты проследовали к зданию мэрии, где потребовали отставки заместителя вице-мэра Нистора Грозаву. Они обвинили его в обслуживании интересов демократов и незаконных назначениях в столице, где недавно были аннулированы досрочные выборы нового градоначальника.

Победителем этих выборов был объявлен Нэстасе, однако судьи отказались признавать результаты голосования, обвинив кандидатов в нарушениях при агитации. Демонстранты возложили вину за отмену выборов на Демпартию, которую обвинили в узурпации власти в стране. Обеспокоенность отказом молдавских судов признать итоги выборов в Кишиневе высказали посольства ЕС и США, а Европарламент принял резолюцию с призывом прекратить финансовую помощь стране.