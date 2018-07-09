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СМИ: личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке

Международная панорама
9 июля, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

На нем могли прилететь чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке северокорейского лидера на ВЭФ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© EPA-EFE/WALLACE WOON

ТАСС, 9 июля. Личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына был замечен в понедельник во Владивостоке. Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, борт пробыл в аэропорту около трех часов, после чего вылетел в Пхеньян.

Cведений о присутствии в самолете лидера КНДР Ким Чен Ына нет, сообщает агентство.

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Со ссылкой на источники оно отмечает, что на нем могли прибыть северокорейские чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына на предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.

Ранее приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом передал глава МИД Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Ким Чен Ын приглашен на Восточный экономической форум во Владивостоке. Пхеньян пока не дал официального ответа.

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