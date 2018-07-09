МИД Китая: США не должны подрывать стабильность и мир по оба берега Тайваньского пролива

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны подрывать мир и стабильность с обеих сторон Тайваньского пролива. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя проход боевых кораблей США через Тайваньский пролив.

"Мы призываем США придерживаться духа трех совместных коммюнике и не подрывать стабильность и мир по оба берега Тайваньского пролива", - заявила дипломат. "Считаем необходимым напомнить, что территориальная целостность и суверенитет - самый важный вопрос в китайско-американских отношениях", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Кроме того, она также отметила, что китайская сторона внимательно наблюдала за американскими боевыми кораблями, находившимися в акватории.

В субботу два эсминца ВМС США USS Mustin и USS Benfold совершили проход через воды Тайваньского пролива. В Пентагоне этот проход назвали "обычным" и добавили, что корабли ВМС США осуществили перемещение между Южно-Китайским морем и Восточно-Китайским морем через Тайваньский пролив, "как делали это на протяжении многих лет".

Отношения между Пекином, Тайбэем и Вашингтоном

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году. С 2008 по 2016 год, в период правления партии Гоминьдан, отношения между сторонами на разных берегах Тайваньского пролива потеплели. Но в них вновь произошел серьезный откат после возвращения в 2016 году к власти Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь, которая является противницей курса на сближение с КНР и отказывается признавать принцип "одного Китая". Напряженность между сторонами пролива усилилась после того, как в марте в США был принят закон "О поездках на Тайвань", поощряющий взаимные визиты американских и тайваньских чиновников.

В апреле Госдепартамент США одобрил продажу острову "подводных технологий" для укрепления морской обороны. Пекин неоднократно заявлял, что продажа Вашингтоном вооружений Тайваню лишь осложняет обстановку в Тайваньском проливе и способствует росту сепаратистских настроений на острове. Подчеркивая приверженность политике "одного Китая", Вашингтон в то же время утверждает, что действует в соответствии со своим Законом об отношениях с Тайванем, принятым в 1979 году. Им на Белый дом возлагается обязанность не только снабжать Тайбэй оборонительным оружием, но и встать на его защиту, если Китай попытается использовать военную силу, чтобы взять остров под свой контроль.