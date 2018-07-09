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Великобритания собирается увеличить военное присутствие в Северной Атлантике

Международная панорама
9 июля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Это ответ на увеличение военных возможностей России, заявил глава британского ВМФ

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© EPA-EFE/WALLACE WOON

ТАСС, 9 июля. Соединенное Королевство собирается усилить свою группировку в Северной Атлантике из-за роста военного потенциала России.

Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу Sky News глава Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании адмирал Филип Джонс.

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По его словам, это ответная реакция на увеличение военных возможностей РФ. "Еще, наверное, 10 лет назад мы не могли предвидеть такое усиливающееся возрождение потенциала и его масштаб. Мы должны были на это реагировать", - цитирует телеканал Джонса.

"Их потенциал очень впечатляет. Они явно вкладывали средства в научно-исследовательскую деятельность, чтобы достичь этого", - отметил адмирал.

Одной из задач британского флота, по его словам, будет защита подводных коммуникационных линий, по которым передается до 97% мирового трафика, в том числе финансовые транзакции. Глава британских ВМФ выразил опасения по поводу того, что российский флот обладает технологиями их обнаружения. "Мы знаем, что у России есть возможность их находить и воздействовать на них", - пояснил Джонс.

Как отмечает телеканал, это заявление прозвучало накануне предстоящего 11-12 июля в Брюсселе саммита НАТО, на котором, как ожидается, президент США Дональд Трамп призовет страны - члены блока увеличить свои военные расходы.

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