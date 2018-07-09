Великобритания собирается увеличить военное присутствие в Северной Атлантике

ТАСС, 9 июля. Соединенное Королевство собирается усилить свою группировку в Северной Атлантике из-за роста военного потенциала России.

Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу Sky News глава Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании адмирал Филип Джонс.

По его словам, это ответная реакция на увеличение военных возможностей РФ. "Еще, наверное, 10 лет назад мы не могли предвидеть такое усиливающееся возрождение потенциала и его масштаб. Мы должны были на это реагировать", - цитирует телеканал Джонса.

"Их потенциал очень впечатляет. Они явно вкладывали средства в научно-исследовательскую деятельность, чтобы достичь этого", - отметил адмирал.

Одной из задач британского флота, по его словам, будет защита подводных коммуникационных линий, по которым передается до 97% мирового трафика, в том числе финансовые транзакции. Глава британских ВМФ выразил опасения по поводу того, что российский флот обладает технологиями их обнаружения. "Мы знаем, что у России есть возможность их находить и воздействовать на них", - пояснил Джонс.

Как отмечает телеканал, это заявление прозвучало накануне предстоящего 11-12 июля в Брюсселе саммита НАТО, на котором, как ожидается, президент США Дональд Трамп призовет страны - члены блока увеличить свои военные расходы.