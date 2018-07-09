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ЕС готов перенести время и место саммита с Японией из-за ливней в стране

Международная панорама
9 июля, 12:15 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, июля. /ТАСС

По последним данным, жертвами непогоды стали более 100 человек

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БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Евросоюз готов перенести время и место запланированного на 11 июля саммита с Японией в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах страны. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск.

"Учитывая трагические обстоятельства, мы готовы перенести саммит ЕС-Япония на следующую неделю из Брюсселя в Токио", - сказал он и выразил соболезнования в связи с трагедией.

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции. Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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