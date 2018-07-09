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В Черном море начались украинско-американские учения Sea Breeze 2018

Международная панорама
9 июля, 12:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, июля. /ТАСС

В военно-морских учениях принимают участие 19 стран

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КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze 2018 начались в северо-западной части Черного моря. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

"В учениях принимают участие 19 стран, более 2 тысяч военнослужащих, около 30 кораблей и судов, ряд летательных аппаратов", - сообщили в пресс-службе.

В морской порт Одессы 7 июля для участия в учениях зашел флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney. Днем ранее с теми же целями в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter. Кроме американских прибывают также корабли ВМФ Турции и Румынии, подразделения специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады, грузинские, молдавские подразделения морской пехоты и другие.

Участники учений, которые продлятся с 9 по 21 июля, отработают задачи, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на Украине с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Украиной и США. Соорганизаторами учений выступают Украина и США. В 2017 году в ежегодном обечении приняли участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран, включая Украину, совокупной численностью более три тысячи человек.

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