Новым британским министром по вопросам Brexit назначили Доминика Рааба

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Новым министром Великобритании по вопросам Brexit назначен Доминик Рааб, который ранее занимал пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в понедельник канцелярией премьер-министра Терезы Мэй.

"Королева с удовольствием одобрила назначение Доминика Рааба в качестве министра по вопросам выхода из ЕС", - отмечается в сообщении канцелярии, распространенном в Twitter.

На этом посту Рааб заменил Дэвида Дэвиса, который накануне заявил о своем уходе из правительства из-за несогласия с предложенным планом премьер-министра Терезы Мэй по поводу отношений с ЕС после Brexit. Евроскептики, к числу которых относится Дэвис, восприняли согласованный 6 июля план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего, в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС.

Назначение произошло менее чем через 12 часов после того, как Дэвис ушел в отставку. Прежде чем перейти в министерство по делам регионов и местного самоуправления 44-летний Рааб также успел поработать заместителем министра юстиции. Среди кандидатов на этот пост британские СМИ называли также имена министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, главы секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона и главы МИД Бориса Джонсона.

После того, как Дэвис заявил о своей отставке, в прессе появились предположения, что его примеру могут последовать другие члены кабмина. В частности, наибольший интерес представляет, не перейдет ли в оппозицию премьеру Джонсон, и не будет ли Мэй объявлен вотум недоверия в парламенте.

Джонсон пока никак не прокомментировал отставку Дэвиса. Мэй позднее в понедельник ожидают в парламенте, где она должна рассказать о деталях согласованного 6 июля плана по Brexit, который внес такой сильный разлад в стан правящей Консервативной партии.