ЕС подтвердил перед саммитом с Украиной одобрение помощи Киеву в €1 млрд

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Совет ЕС подтвердил перед саммитом с Украиной одобрение Программы макрофинансовой помощи Киеву в размере €1 млрд. Заявление об этом на украинском и английском языках распространено в Twitter Совета ЕС примерно за час до прибытия на саммит ЕС - Украина президента Петра Порошенко. Между тем это решение не означает, что деньги выделят сейчас, поскольку условия предоставления средств еще должны быть согласованы.

"Накануне саммита ЕС - Украина, Совет ЕС согласовал пакет макрофинансовой помощи в €1 млрд для поддержки Украины. Вот почему ЕС и Украина сильны вместе", - говорится в заявлении в Twitter.

В реальности, Совет ЕС еще 26 июня утвердил решение о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Однако как сообщил европейский дипломатический источник на брифинге в Брюсселе в преддверии саммита с Украиной, на саммите не ожидается объявления о перечислении этих денег. "На саммите подписания меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи не ожидается, переговоры об этом продолжатся в течение ближайших недель", - отметил он.

Макрофинансовая помощь Киеву в размере €1 млрд должна быть переведена двумя траншами по €500 млн. Однако для перечисления этих денег Брюссель и Киев должны закрепить в письменной форме обязательства, которые примет на себя Украина для получения средств, что и должно быть отражено в Меморандуме о взаимопонимании. Ранее Еврокомиссия сообщала, что предоставление этих денег будет осуществляться "в русле выполнения политики МВФ в отношении Украины".