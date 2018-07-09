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Министр иностранных дел Молдавии высказался за нормализацию отношений с Россией

Международная панорама
9 июля, 13:29 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 9, июля. /ТАСС

Тудор Ульяновский добавил, что в таких отношениях "нет альтернативы, кроме постоянного диалога"

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КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский высказался за нормализацию отношений с Россией. Об этом он сообщил в понедельник в своем выступлении перед молдавскими послами, которые съехались на заседание в Кишинев. Слова Ульяновского приводит в своем сообщении его пресс-служба.

"В отношениях с Российской Федерацией нет альтернативы, кроме постоянного диалога. При этом важно соблюдать национальные интересы, касающиеся уважения суверенитета и курса на интеграцию в ЕС", - цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства.

При этом Ульяновский обратил внимание, что Молдавии необходимо избавиться от образа бывшей советской республики и утвердиться как "государство, принадлежащее к западной цивилизации, которое является частью европейской семьи". Министр отметил важность поддержания "стратегического диалога с США", которые, как он сказал, помогают правительству реформировать республику.

Среди приоритетов были выделены также отношения с соседними странами. "Румыния - наш самый надежный союзник, искренне заинтересованный в нашей интеграции в ЕС, модернизации и стабильности. Украина, с которой нас объединяют общие границы, проблемы и устремления, является одним из участников урегулирования приднестровского конфликта", - сказал Ульяновский.

В понедельник у дипломатов также запланирована встреча с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом, а 11 июля с ними будет беседовать президент страны Игорь Додон.

В прошлом году правительство Молдавии предприняло ряд антироссийских шагов. Среди них - высылка группы дипломатов РФ из Кишинева, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям, политикам и журналистам. Эти шаги осудил президент Молдавии Игорь Додон, который выступает за восстановление стратегического партнерства с РФ.

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