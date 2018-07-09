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Саммит ЕС - Япония перенесли на 17 июля из-за ливней в стране

Международная панорама
9 июля, 13:39 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, июля. /ТАСС

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил поездку в страны Европы и Африки из-за сложной ситуации в связи с непогодой

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БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Саммит Евросоюза и Японии, который должен был пройти 11 июля в Брюсселе, перенесен на 17 июля в Токио в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах страны. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Стороны решили, что саммит, запланированный ранее на среду в Брюсселе, переносится на 17 июля в Токио", - сказал он.

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Ранее в понедельник стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил поездку в страны Европы и Африки, которая была запланирована на эту неделю, из-за сложной ситуации с ливнями в стране. Об этом объявил сам глава японского правительства, отметив, что отменяет поездку за границу, "чтобы направить все усилия на борьбу со стихийным бедствием".

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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