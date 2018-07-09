Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о "нарушениях прав человека" в Крыму

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам на заседании в понедельник поддержал проект резолюции, посвященный "нарушению прав человека и основных свобод" в Крыму. Представители российской делегации подвергли его критике и указали на некорректный подсчет голосов при принятии соответствующего решения комитетом.

Документ был подготовлен руководителем делегации Украины в ассамблее Артуром Герасимовым. Он состоит из 17 требований, среди которых призыв прекратить "искоренение образования на украинском языке и отменить решение об объявлении "Меджлиса [крымско-татарского народа]" экстремистской организацией" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), освободить "крымских активистов", включая осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, а также провести расследования "всех случаев нарушений прав человека в Крыму".

Кроме того, авторы потребовали "создать благоприятные условия" для независимой работы журналистов, правозащитников и адвокатов и "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ в Крым международным организациям, институтам и экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, любым правозащитным НПО или СМИ", а также "выполнить все рекомендации, содержащиеся в докладах миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ".

После одобрения профильным комитетом проекты резолюций выносятся на голосование всех членов ассамблеи "для включения в итоговую Берлинскую декларацию", которая будет представлена главам МИД и спикерам парламентов всех 57 стран ОБСЕ. Ранее глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил, что российские парламентарии в этом случае не поддержат итоговый документ.

Позиция делегации РФ

"Такая резолюция вообще не имеет права на жизнь, потому что нет таких двух субъектов у Украины, это российская территория - город федерального значения Севастополь и Республика Крым", - заявил член российской делегации, депутат Госдумы Артем Туров. - Они вошли в состав РФ после антиконституционного переворота на Украине при поддержке западных стран на основании референдума".

Что касается экстремистского и запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа", то именно он "стоит в том числе за энергетической блокадой Крыма, когда было нарушено его обеспечение электроэнергией, а действующая власть на Украине не приняла против этой организации никаких действий", напомнил политик. Он обратил внимание, что в Крыму действует более 30 татарских НКО, которые интегрированы в общественно-политическую жизнь полуострова и РФ.

Туров также указал на некорректную, по его мнению, процедуру подсчета голосов при голосовании по проекту резолюции на заседании комитета. "Мы, а также коллеги из Армении поднимали и еще будем поднимать на пленарном заседании этот вопрос, - подчеркнул он. - Например, проголосовало 20 человек, а они считают, что 30". "Кроме того, вчера председатель ПА (представитель Грузии Георгий Церетели - прим. ТАСС) некорректно предоставлял слово российской делегации", - добавил политик.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании германского Рейхстага, где в наши дни заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ.