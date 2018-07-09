ЕС может продлить срок переговоров по Brexit

/БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза могут продлить срок переговоров по выходу Великобритании из состава сообщества, однако такой вопрос пока не поднимался. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, комментируя ситуацию вокруг отставки британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

"Что касается возможности продлить переговоры, то, думаю, в статье 3 [Лиссабонского] договора очень ясно говорится, что страны-члены решают единогласно о продлении дедлайна переговоров. Но этот вопрос не поднимался, не было соответствующего запроса", - сказал он.

По словам Схинаса, в настоящее время в ЕС нет необходимости пересмотреть рамки или формат переговоров по Brexit. "Между 27 странами нет разногласий, которые могли бы привести к необходимости пересмотреть рамки переговоров", - отметил он.

Представитель ЕК подчеркнул, что главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в настоящее время находится в США, однако со следующей недели будет готов к переговорам с Лондоном в любое время. "Начиная со следующей недели, мы готовы работать в формате "7/24", - добавил Схинас.

Дэвид Дэвис накануне заявил о своем уходе из правительства из-за несогласия с предложенным планом Мэй по поводу отношений с ЕС после Brexit. Евроскептики, к числу которых относится Дэвис, восприняли согласованный 6 июля план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего, в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС.

Новым министром Великобритании по вопросам Brexit назначен Доминик Рааб, который ранее занимал пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления. Назначение произошло менее чем через 12 часов после того, как Дэвис ушел в отставку. Прежде чем перейти в министерство по делам регионов и местного самоуправления, 44-летний Рааб также успел поработать заместителем министра юстиции. Среди кандидатов на этот пост британские СМИ называли также имена министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, главы секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона и главы МИД Бориса Джонсона.