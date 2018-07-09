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Reuters: глава МВД Британии проведет заседание чрезвычайного комитета по смерти в Эймсбери

Международная панорама
9 июля, 14:09 дата обновления: 9 июля, 14:38 UTC+3

Сообщается, что министр сделает заявление в парламенте по этой теме

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ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета в связи со смертью женщины, отравившейся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Экспертное мнение

Автор: ДМИТРЯЧЕВ Илья Дмитрячев
Илья

Отравление в Эймсбери: почему история с "Новичком" возвращается

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По данным агентства, министр сделает после этого заявление в парламенте по этой теме. В Палате общин, куда корреспондент ТАСС обратился за комментарием, на данный момент не смогли подтвердить факт выступления министра или уточнить время, когда этого можно ожидать.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к инциденту.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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