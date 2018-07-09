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Лидер Каталонии на встрече с новым премьером Испании подарил ему ликер и книги

Международная панорама
9 июля, 14:36 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 9, июля. /ТАСС

Это первая официальная встреча Педро Санчеса и Кима Торра

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МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Глава каталонского правительства Ким Торра подарил в понедельник премьер-министру Испании Педро Санчесу бутылку ликера и две книги о регионе. Об этом сообщило агентство EFE.

Во дворце Монклоа, который является резиденцией главы кабмина королевства, началась первая официальная встреча между Торрой и Санчесом. Перед стартом переговоров региональный лидер решил преподнести премьеру подарки, одним из которых стал фруктовый ликер. Кроме того, глава автономии вручил Санчесу две книги, в том числе сборник карт Каталонии со времен Средневековья.

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Биография нового главы правительства Каталонии Кима Торры

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом автономии независимости в октябре прошлого года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратилось. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.

В последний раз каталонский лидер был принят во дворце Монклоа в 2016 году. Тогда пост премьера занимал Мариано Рахой, которому в начале июня этого года был вынесен вотум недоверия. Каталонию возглавлял на тот момент Карлес Пучдемон, бежавший впоследствии из страны.

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Персоны
Торра, Ким Рахой, Мариано Пучдемон, Карлес
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