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Посольству КНДР в РФ неизвестно о появлении "самолета Ким Чен Ына" во Владивостоке

Международная панорама
9 июля, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ранее такая информация появилась в южнокорейских СМИ

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Посольство КНДР в России не располагает информацией относительно появления "личного самолета Ким Чен Ына" во Владивостоке. Об этом сообщил ТАСС представитель дипмиссии.

"[Мы] не в курсе", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, действительно ли во Владивостоке приземлился "личный самолет Ким Чен Ына", как утверждает агентство Yonhap, и не означает ли это визита в Россию высокопоставленной делегации из КНДР.

Ранее агентство сообщило, что во Владивостоке якобы был замечен "личный самолет Ким Чен Ына". При этом не уточнялось, находится ли в нем сам лидер КНДР.

Слухи о неожиданном появлении Ким Чен Ына в РФ в последние недели появляются регулярно после того, как президент Владимир Путин направил ему приглашение посетить Россию.

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Персоны
Ким Чен Ын Путин, Владимир Владимирович
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