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ВВС НАТО за неделю два раза сопровождали российские самолеты над Балтикой

Международная панорама
9 июля, 16:23 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 9, июля. /ТАСС

Отмечается, что оба случая произошли 2 июля

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ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе два раза сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Согласно рапорту, дежурящие в Литве истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов дважды поднимались в воздух 2 июля. "Полеты совершались над Балтийским морем из Калининградской области в материковую часть России", - сообщили в ведомстве.

Первый раз 2 июля истребители НАТО сопроводили российский Ил-76, который, по версии минобороны, летел без заранее согласованного полетного плана, но с включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна) и с поддержанием связи с наземными центрами управления. В тот же день истребители НАТО сопровождали Ан-26, летевший в том же режиме, что и Ил-76, и пару Су-30, совершавших полет в режиме полного молчания.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

6 июля в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты четыре раза поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль российских границ вели 10 иностранных бортов.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. Обычно это четыре самолета, однако в нынешней смене 10 машин. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

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