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Асад пообещал вернуть под контроль государства все сирийские территории

Международная панорама
9 июля, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Президент обвинил Запад и США в том, что они "чинят препятствия на пути активизации политического процесса в Сирии"

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ТАСС, 9 июля. Сирийское государство "освободит территории всех провинций, под чьим бы контролем они не находились". Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в понедельник президент республики Башар Асад. Он выступил с речью в сирийском МИД на совещании, посвященном задачам внешней и внутренней политики Дамаска.

"Процесс послевоенной реконструкции имеет самое приоритетное для нас значение, и вести восстановление народного хозяйства мы будем одновременно с продолжением антитеррористических операций", - указал Асад. Другой актуальной проблемой он назвал возвращение на родину сирийских беженцев, покинувших страну из-за военных действий.

Президент высказался "за диалог между сирийцами на всех уровнях", который, по его словам, должен привести "к пакту о национальном согласии". При этом Асад обвинил Запад и США в том, что они "чинят препятствия на пути активизации политического процесса в Сирии".

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Асад, Башар Хафез
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