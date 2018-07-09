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СМИ: глава МИД Италии может осенью посетить Россию

Международная панорама
9 июля, 16:14 UTC+3 РИМ РИМ 9, июля. /ТАСС

Точные сроки возможной поездки пока не определены, сообщил телеканал Rai News 24 со ссылкой на замглавы МИД Италии Гульелмо Пикки

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РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези может посетить Россию в сентябре. Об этом сообщил в понедельник телеканал Rai News 24 со ссылкой на заместителя главы МИД Италии Гульелмо Пикки.

Точные сроки возможной поездки пока не определены.

Ранее в понедельник вице-премьер и министр внутренних дел страны Маттео Сальвини объявил журналистам о своем намерении побывать в Москве в связи с финальным матчем чемпионата мира по футболу, назначенным на 15 июля. Сообщалось, что Сальвини в ходе поездки рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль о подготовке такой встречи не сообщал.

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Персоны
Моаверо-Миланези, Энцо Путин, Владимир Владимирович
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