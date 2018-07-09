Португальский противолодочный самолет P-3C присоединится к патрулям НАТО над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Патрульный противолодочный самолет P-3C ВВС Португалии переброшен в Литву для участия в воздушных патрулях НАТО над Балтикой. Об этом в понедельник сообщило минобороны балтийской республики.

"Воздушная машина дислоцирована на авиабазе ВВС Литвы Зокняй, где будет находиться до середины августа", - отметило ведомство.

P-3C прибыл в Литву с места постоянного размещения на авиабазе Бежа. Одновременно в Зокняй командировано 30 человек персонала ВВС Португалии.

Самолет присоединился к размешенному на базе Зокняй с мая в рамках четырехмесячной ротации усиленному контингенту ВВС Португалии и Испании по охране неба стран Балтии с десятью истребителями. Обычно здесь дежурят четыре машины. В нынешней смене патрулируют португальская четверка F-16 и шесть истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Испании. "P-3C следит за движением в морской акватории и информирует об этом пилотов истребителей", - уточнило минобороны.

Контроль над воздушным пространством Литвы, Латвии и Эстонии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. Обычно это четыре самолета, однако в нынешней смене - 10 машин. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.