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Израиль закрыл единственный грузовой КПП на границе с Газой

Международная панорама
9 июля, 16:49 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ 9, июля. /ТАСС

Исключения будут сделаны только для гуманитарных поставок, говорится в заявлении Армии обороны Израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман приняли решение закрыть единственный грузовой переход на границе с сектором Газа "Керен-Шалом" в качестве ответной меры на продолжающиеся атаки на еврейское государство с территории палестинского приморского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в понедельник коммюнике.

"В свете продолжающегося террора, поджогов и других террористических нападений, совершенных террористической организацией ХАМАС, эксплуатирующей и подвергающей опасности жителей сектора Газа, премьер-министр и министр обороны приняли рекомендацию начальника Генштаба закрыть КПП "Керен-Шалом", - говорится в документе. - Исключения будут сделаны только для гуманитарных поставок, включая продовольствие и медикаменты, каждая из которых будут утверждаться на индивидуальной основе координатором деятельности израильского правительства на палестинских территориях". "Экспорт или сбыт товаров из сектора Газа производиться не будут", - добавили военные.

В армии также сообщили, что Израиль не станет продлевать расширение зоны промысла для палестинских рыбаков в Средиземном море. "Расширение рыболовной зоны сектора Газа с шести морских миль (чуть более 11 км - здесь и далее прим. ТАСС) до девяти морских миль (16,5 км) в течение промыслового сезона, которое действовало на протяжении последних трех месяцев и заканчивается сегодня, не будет продлено, а рыболовная зона будет сокращена сегодня до 6 миль", - говорится в армейском коммюнике. "Эти шаги были предприняты в ответ на ситуацию, когда террористическая организация ХАМАС запускает горящие воздушные змеи и взрывные устройства на воздушных шарах на территорию граничащих с сектором Газа районов, что не позволяет жителям юга Израиля жить нормальной жизнью", - продолжили военные. "Если эта тенденция сохранится, эти меры будут ужесточены и расширены", - добавили в армии.

В пресс-релизе утверждается, что движение ХАМАС "несет ответственность за все происходящее в секторе Газа и за последствия этого". "ХАМАС толкает жителей сектора Газа в пропасть, а Армия обороны Израиля продолжит делать все необходимое для сохранения безопасности Государства Израиль", - подчеркнули военные. В армии также добавили, что "Израиль работает над улучшением гуманитарной ситуации в секторе Газа во многих отношениях".

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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