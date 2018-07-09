Адвокат: прокуратура Украины подала в суд ходатайство о продлении ареста Вышинскому

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Украинская прокуратура подала в суд ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Ходатайство подано, мы его получили. Прокуратура требует продлить арест", - сказал он. По словам адвоката, о дате судебного заседания по данному вопросу будет известно позже. При этом защита будет просить избрать журналисту меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Действующий срок содержания под стражей Вышинского истекает 13 июля.

СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.