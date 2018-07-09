Эрдоган вступил в должность президента Турции

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Тайип Эрдоган, победивший на выборах 24 июня, официально вступил в понедельник в должность президента Турции. Об этом сообщает телеканал TRT.

Церемония инаугурации состоялась в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ, парламент страны - прим. ТАСС). Эрдоган получил от президиума парламента протокол об избрании его президентом и принес присягу.

Позднее в понедельник в президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской, вслед за чем будет устроен торжественный ужин, на котором будут присутствовать лидеры более двадцати стран. Российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Также в Анкару прибудут лидеры и главы кабинетов министров Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Гвинеи, Грузии, Замбии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Пакистана, Сомали и Украины.

Кроме того, после 21:00 (время совпадает с московским) президент Турции объявит состав нового кабинета министров. Впервые в истории Турции это сделает не премьер-министр, а президент республики, так как после выборов в силу вступают конституционные изменения, принятые на референдуме в апреле 2017 года. В начале июля агентство Anadolu писало о том, что число министров в правительстве сократится с 21 до 16 благодаря объединению ряда министерств.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны победил в первом туре, набрав 52,59% голосов. Его ближайший соперник Мухаррем Индже, кандидат от Народно-республиканской партии, набрал 30,64% голосов.