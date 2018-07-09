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Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании

Международная панорама
9 июля, 17:04 дата обновления: 9 июля, 17:26 UTC+3

О его преемнике будет объявлено в ближайшее время, сообщила канцелярия премьер-министра страны

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Борис Джонсон

Борис Джонсон

© AP Photo/Natacha Pisarenko

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией премьер-министра страны Терезы Мэй.

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"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона с поста главы МИД. О том, кто сменит его на этом посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит главу МИД за его работу", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 8 июля, из-за несогласия с предложенным Мэй планом развития отношений с ЕС после Brexit в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Евроскептики, к числу которых относится Дэвис, восприняли согласованный 6 июля план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС. Как сообщалось, Джонсон подверг резкой критике этот план.

В понедельник Джонсон должен был принять участие в пресс-конференции со своими коллегами - главами МИД Германии и Польши - на проходящем в Лондоне саммите, посвященном развитию региона Западных Балкан. Но в итоге на этом саммите руководитель МИД так и не появился.

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По свидетельству политических аналитиков, такой поворот событий может поставить в крайне сложное положение Мэй и привести к началу борьбы внутри правящей Консервативной партии за пост лидера. В теории это может привести к отставке Мэй с поста лидера партии и, соответственно, главы правительства.

На посту главы МИД Джонсон прибыл чуть менее двух лет.

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