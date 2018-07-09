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Туск: проблема Brexit не уйдет вместе с Дэвисом и Джонсоном

Международная панорама
9 июля, 17:48 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, июля. /ТАСС

Ранее министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон подали в отставку

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БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Кризис в переговорах Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из ЕС далек от решения, а сама проблема Brexit не уйдет вместе с ушедшими в понедельник в отставку министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом и главой британского МИД Борисом Джонсоном. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя правительственный кризис в Великобритании.

"Политики приходят и уходят, но проблемы, которые они создали для людей, остаются, а проблема Brexit остается одной из самых больших в отношениях ЕС и Великобритании. Она остается далека от решения с Дэвисом или без него. К сожалению проблема Brexit не уйдет с Дэвисом. То же самое я могу сказать про Джонсона", - заявил Туск.

Переговоры Брюсселя и Лондона по соглашению о Brexit остаются блокированы с марта этого года по проблеме организации границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из ЕС в составе Соединенного королевства Северной Ирландией. В случае отсутствия решения о прозрачной границе обе стороны опасаются возможности новой вспышки сепаратистских движений в Северной Ирландии.

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Персоны
Туск, Дональд Джонсон, Борис
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