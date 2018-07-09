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Порошенко заявил, что на саммите Украина-ЕС согласована дальнейшая интеграция с Евросоюзом

Международная панорама
9 июля, 17:32 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, июля. /ТАСС

Президент Украины отметил, что речь идет о четырех направлениях сближения - энергетике, шенгенском законодательстве, цифровом рынке и таможенном сотрудничестве

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БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите Украина-ЕС был согласован дальнейший путь сближения Украины с Евросоюзом.

"Сегодня мы согласились с видением дальнейшей секторальной интеграции, полностью основанной на положениях Соглашения об ассоциации", - сказал Порошенко в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

Порошенко уточнил, что речь идет о четырех направлениях или секторах сближения. "Это - сектор энергетики (Украина хочет стать членом энергетического союза - прим.ТАСС), внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, а также углубление таможенного сотрудничества", - пояснил украинский президент.

По неофициальной информации, ЕС не давал согласия на переговоры об ассоциации Украины с Шенгенским союзом. Кроме того, в Евросоюзе нет четкой поддержки созданию таможенного союза, на котором настаивает Киев.

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